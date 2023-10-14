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20:39, 14 октября 2023Мир

Стало известно о попытках ХАМАС помешать эвакуации жителей сектора Газа

Армия обороны Израиля: ХАМАС препятствует эвацуации жителей сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг», — говорится в публикации. В ЦАХАЛ также отмечают, что исламисты не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

Ранее стало известно, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране, а военнослужащие готовы к проведению наземной операции в секторе Газа.

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    Глеб Бажуткин
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