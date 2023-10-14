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20:07, 14 октября 2023Мир

В Конгрессе США призвали не объединять запросы на помощь Израилю и Киеву

CNN: конгрессмен Гетц заявил, что помощь Израилю и Украине не следует объединять

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ответственное правительство должно разделять помощь Израилю и Украине. С таким заявление в эфире телеканала CNN выступил конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.

«Как бы вы ни относились к Израилю, как бы вы ни относились к Украине, я считаю, что ответственное и разумное правительство должно заниматься этими вопросами по отдельности. Их не следует объединять», — сказал он, добавив, что поддержал бы запрос о дополнительной помощи Израилю, но не Украине.

Ранее американский журналист Стивен Гарднер заявил, что Вашингтон испугался истощающей их ресурсы и казну войны на два фронта из-за ситуации с Украиной и Израилем.

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    Виктория Кондратьева
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