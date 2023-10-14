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20:20, 14 октября 2023Россия

Ветеранов СВО привлекли к производству дронов для армии

Ветеранов СВО привлекли к производству дронов-камикадзе для российской армии

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ветеранов специальной военной операции (СВО) привлекли к производству дронов-камикадзе и других видов беспилотных летательных аппаратов для российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Вернувшихся с фронта мужчин приглашают на вакансии программистов или сборщиков БПЛА. Кроме дронов-камикадзе, в Народном центре беспилотных систем собирают дроны-разведчики и дроны-курьеры. Все впоследствии отправляются на передовую, где помогают российским бойцам», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские дроны вывели из строя 20 процентов лучших западных танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Виктория Кондратьева
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