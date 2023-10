Успешный бизнесмен отказался от цивилизации и ушел жить в лес. Почему он считает деньги мировым злом и обрел ли счастье?

Уже 15 лет 44-летний ирландец Марк Бойл живет, не потратив ни единого евро, и уверяет, что стал за это время сильнее, здоровее и свободнее. Он прославился в конце 2000-х годов, когда решил бросить успешную карьеру в бизнесе и поселиться в доме на колесах на границе леса.

Мужчина признавался, что первые два-три месяца серьезно опасался настоящего голода, однако со временем научился самостоятельно выращивать еду и завел друзей, которые помогали ему.

До ухода в лес у Бойла была вполне благополучная жизнь. Он окончил колледж по специальности «экономика и бизнес» и быстро нашел высокооплачиваемую работу в компании по производству органических продуктов в Бристоле. На последнем курсе колледжа он случайно посмотрел фильм «Ганди», после чего заинтересовался проблемами экологии.

Какое-то время Бойл считал, что все мечты почти сбылись. Он работал в так называемом этичном бизнесе, делал большие успехи, жил на дебаркадере в бухте Бристоля и наслаждался всеми благами, доступными состоятельному молодому человеку.

Все изменилось в 2007 году, когда он выпивал с приятелем и обсуждал главные мировые проблемы. Скоро они пришли к выводу, что этичного бизнеса не бывает, а современное общество потребления разъединяет людей и уничтожает природу. Главной мировой проблемой Бойл считает деньги. Он называет их «разъединителем людей».

интервью YouTube-каналу The Green Interview — Re-invent the world, 2022 год

Марк Бойл интервью YouTube-каналу The Green Interview — Re-invent the world, 2022 год

Однажды Бойл побывал в центре для перемещенных лиц во французском Кале. Там беженцы из Афганистана и Ирака ждали возможности въехать в Великобританию. От них он услышал множество историй о войне и понял, что войны происходят из-за желания Запада получить ресурсы этих стран.

«В этот момент я понял, что больше не могу пользоваться ископаемым топливом. И не могу быть частью системы, которая разрушает семьи, уничтожает экологию по всему миру, — вспоминал Бойл. — И это то, что делают с нами деньги, — отсоединяют нас от этих людей, мы не видели их лиц, их страданий. Мы не видели, как все это происходит».

Проблемы экологии также серьезно беспокоили Бойла, однако он решил начать борьбу с загрязнением природы с себя. Ирландец вспомнил слова Ганди: «Стань сам той переменой, которую хочешь увидеть в мире». Он переехал в небольшой дом на колесах, который некая женщина отдала ему бесплатно.

Поначалу Бойлу было очень тяжело, но со временем он освоился. Ему понадобилось около трех месяцев, чтобы наладить добычу еды и установить отношения с соседями, которые стали помогать ему. Кроме того, местные магазины разрешили отшельнику-экологу забирать просроченные продукты бесплатно.

Однако в 2017-м Бойл пошел еще дальше по пути отказа от участия в мире потребления. Он вернулся в Ирландию и поселился в избушке в лесу, которую построил самостоятельно. Живя в доме на колесах, он продолжал пользоваться электричеством, интернетом и другими благами цивилизации, однако на новом месте нет больше ничего, что связывало бы его с современным миром.

«Люди часто спрашивают меня, как я обхожусь без техники. Я нахожу этот вопрос более интересным, чем ответ на него, но я делаю тысячу мелочей, — рассказывал он в 2017 году. — Ни один день не похож на другой. Вот, например, что я делал на днях: из стволов деревьев, поваленных в лесу ветром, построил коптильню, чтобы консервировать форель и оленину (у меня нет холодильника, а излишки я складирую в животах соседей). На другой день я сделал загон для лошадей. Утром закончил мостить дорожку к хижине, затем обрабатывал оленью шкуру, из которой однажды сошью одежду или еще что-нибудь полезное. Жилы будут вместо ниток».

Если надо пописать, я иду к дереву и выполняю свою часть наших симбиотических отношений. Я даю ему азот — оно дает мне кислород. Но чаще всего утро — время более серьезных дел, так что я иду в компостный туалет