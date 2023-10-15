Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:44, 15 октября 2023Интернет и СМИ

Участвовавшую в шоу «Холостяк» трансгендера обокрали в Москве

У трансгендера Заки Лаки, участвовавшей в шоу «Холостяк», украли браслет Cartier

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве у трансгендера Заки Лаки (настоящая фамилия — Мусин), участвовавшей в шоу «Холостяк», украли браслет Cartier. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным канал, в ночь на 14 октября экс-участница «Холостяка» познакомилась в клубе в центре Москвы с двумя мужчинами, которые предложили ей поехать к одному из них домой. В квартире нового знакомого Лаки почувствовала себя плохо и ушла спать. Когда она проснулась, то заметила, что у нее пропал браслет Cartier за 633 тысячи рублей.

После этого участница «Холостяка» обратилась в полицию.

Заки Лаки была участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым. Она покинула проект в первой серии.

Ранее в Москве обокрали бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева. Когда звезда проекта отдыхал в столичном ночном клубе, у него похитили с банковской карты 1,8 миллиона рублей. Он написал заявление в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетной атаке Тель-Авива

    Проводница от обиды заминировала вокзал в Петербурге

    В Москве отец вызвал полицейских из-за играющего в компьютер сына

    Звезда НБА раскрыл скандальные махинации руководства клуба

    Президент Египта осудил действия Израиля в Газе

    Участвовавшую в шоу «Холостяк» трансгендера обокрали в Москве

    Американскую БМП Bradley уничтожили на купянском участке фронта

    Стало известно о планах Путина посетить один из регионов России

    В Финляндии предложили обязать россиян отказываться от гражданства

    Синоптик назвал оптимальные сроки смены зимней резины в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости