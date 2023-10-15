Участвовавшую в шоу «Холостяк» трансгендера обокрали в Москве

У трансгендера Заки Лаки, участвовавшей в шоу «Холостяк», украли браслет Cartier

В Москве у трансгендера Заки Лаки (настоящая фамилия — Мусин), участвовавшей в шоу «Холостяк», украли браслет Cartier. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным канал, в ночь на 14 октября экс-участница «Холостяка» познакомилась в клубе в центре Москвы с двумя мужчинами, которые предложили ей поехать к одному из них домой. В квартире нового знакомого Лаки почувствовала себя плохо и ушла спать. Когда она проснулась, то заметила, что у нее пропал браслет Cartier за 633 тысячи рублей.

После этого участница «Холостяка» обратилась в полицию.

Заки Лаки была участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым. Она покинула проект в первой серии.

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