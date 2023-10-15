Против задержанного с наркотиками победителя «Танцев» возбудили уголовное дело

Против победителя шоу «Танцы» Щебета возбудили уголовное дело из-за наркотиков

Уголовное дело по статье о наркотиках было возбуждено против победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По информации агентства, в отношении Щебета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Победителю «Танцев» грозит до трех лет тюрьмы.

О задержании Щебета стало известно 14 октября. По данным Baza, на Звенигородском шоссе в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, на пассажирском сиденье которого находился танцор. На вопрос о том, есть ли у него при себе наркотики, победитель телешоу стал нервничать. В результате на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила у артиста пакетик с марихуаной весом десять с половиной граммов. Щебета задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось о том, что актрису Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у нее дома в поселке Марушкинское. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело.