Россиянка побывала в Германии и рассказала о стыдных привычках местных мужчин

Тревел-блогерша побывала в Германии и рассказала о привычках местных мужчин, которые вызвали бы стыд у россиян. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что немцы спокойно уходят в декретный отпуск, если у их жен зарплата выше. «У нас такое тоже возможно, но случается крайне редко, когда рождается двойня-тройня и супруге просто физически не справиться одной», — подчеркнула блогерша.

Она добавила, что в Германии мужчины охотно нанимают мастеров для устранения даже небольших неполадок в доме. Особенно это касается арендованного жилья, которое по договору часто нельзя ремонтировать самостоятельно.

«Забить гвоздь и починить кран не могут, зато могут постирать, погладить, помыть посуду и даже приготовить обед, — написала россиянка. — Лично мне нравится, когда мужчина вкусно готовит, но не тогда, когда при этом мужские обязанности выполнить не может».

Также путешественница рассказала, что немцы открыто посещают бордели, причем рекламу этих заведений располагают на видных местах. Она выделила и еще одну черту немецких мужчин — привычку жаловаться на соседей и коллег по работе, если те не соблюдают законы и правила.

«Немцы могут долго встречаться с девушкой, жить с ней и даже иметь общих детей, при этом пара не будет расписана официально», — написала автор. В России же, по ее мнению, браку придают большее значение.

Ранее переехавший в США россиянин пожаловался на отсутствие женского тепла. Он признался, что в Штатах ему не хватает понимания и поддержки, которую способны оказать девушки в России.