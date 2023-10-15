Fatto Quotidiano: командование ВСУ не соблюдает основные военные правила

Обозреватель издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация обвинил украинское командование в безрассудных приказах. По его словам, оно нарушает основные военные правила, из-за чего контрнаступление терпит неудачи.

«Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения», — заявил журналист.

По его словам, существуют определенные военные правила, которые нельзя нарушать. Бьяджо ди Грация задался вопросом, кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, не считаясь с потерями.

Обозреватель заключил, что любого из командующих НАТО выгнали бы «за вопиющую военную некомпетентность» при попытке сделать нечто подобное.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец сообщала, что российская армия начала масштабное наступление, ставшее неожиданностью для Вооруженных сил Украины. По ее мнению, ВС России планируют «сковать» противника, не допустив переброски его резервов.