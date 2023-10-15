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12:07, 15 октября 2023Россия

Уничтожение позиций бойцов бригады ВСУ показали на видео

МО РФ показало видео уничтожения позиций бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Министерство обороны России показало на видео уничтожение позиций бойцов 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомства в воскресенье, 15 октября, публикует ТАСС.

Уточняется, что противник был атакован артиллерией южной группировки ВС России в районе поселка Белогоровка в Луганской народной республике. Контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществляются операторами беспилотников.

На записи — уничтожение опорных пунктов и места размещения личного состава ВСУ.

Ранее в октябре Минобороны публиковало видео, на котором показано, как российские военные уничтожили украинские позиции вблизи Северска. На кадрах представлена съемка с БПЛА.

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    Евгения Куликова
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