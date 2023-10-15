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03:10, 15 октября 2023Мир

В Польше заявили о превращении государства в «полезного идиота» Украины

Депутат сейма Каминьский: политики сделали из Польши полезного идиота Украины

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польские политики многие годы поддерживали Украину в ущерб национальным интересам. Такое мнение высказал депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский, передает издание Myśl Polska.

«Элиты сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, <…> они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку», — заявил Каминьский.

По словам депутата, политики считали Польшу инструментом продвижения ценностей Запада на Восток, а также буксиром для Украины. Однако поведение Владимира Зеленского открыло глаза всем рьяно поддерживающим Киев полякам.

«Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся», — отметил депутат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Варшавой предстоящими выборами в польский парламент. По мнению министра, негатив связан с тем, то власти вынуждены в настоящее время учитывать настроения избирателей.

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    Александра Синицына
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