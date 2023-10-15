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06:21, 15 октября 2023Экономика

В Венгрии признали неспособность санкций поставить Россию «на колени»

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции ЕС не смогли поставить Россию на колени

Фото: Pool / Reuters

Антироссийские санкции, вопреки ожиданиям ЕС, не оправдали себя ни с точки зрения давления на Россию, ни с точки зрения помощи Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Кому они (санкции. — Прим. «Ленты.ру») больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам? Достигли ли они заложенных в них целей, а именно "поставить Россию на колени в экономическом плане"? Я думаю, очевидно, что не получилось», — сказал Сийярто.

В итоге введение санкционных пакетов никак не помогло урегулировать украинский кризис. По словам венгерского министра, задающихся вопросом об их эффективности сразу «загоняют в угол и унижают».

Ранее американский инвестор допустил отмену потолка цен на российскую нефть, предусмотренного санкциями, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, при соблюдении одного фактора Россия сможет получить экономическую выгоду от экспорта нефтепродуктов на своих условиях.

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    Александра Синицына
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