В ВОЗ назвали смертным приговором приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе

ВОЗ назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации больниц в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа.

В ВОЗ отметили, что принуждение к перемещению больных в южную часть анклава, где медицинские учреждения работают на пределах возможностей, может стоить людям жизней.

В организации также указали, что медучреждения на севере сектора Газа продолжают принимать приток раненых и с трудом справляются с работой, которая превышает максимальную пропускную способность.

ВОЗ призвала Израиль срочно отозвать приказы об эвакуации больниц, а также защитить медицинские учреждения, их сотрудников и пациентов. Также организация напомнила свой призыв к немедленной и безопасной доставке воды, медикаментов, топлива, продовольствия и иной гуманитарной помощи в анклав через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Он отметил, что там заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества.