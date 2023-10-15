ВС России поразили узел связи ВСУ на аэродроме Днепр

ВС РФ поразили узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр

Вооруженные силы России поразили узел связи радиотехнического подразделения украинской армии на аэродроме Днепр. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области был уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады противника.

При этом средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 67 дронов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка и Мирное Запорожской области, Песчановка, Саги Херсонской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались о ликвидации более 400 бойцов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.