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13:44, 15 октября 2023Россия

ВС России поразили узел связи ВСУ на аэродроме Днепр

ВС РФ поразили узел связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России поразили узел связи радиотехнического подразделения украинской армии на аэродроме Днепр. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области был уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады противника.

При этом средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 67 дронов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка Донецкой народной республики, Каменское, Червоногорка и Мирное Запорожской области, Песчановка, Саги Херсонской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались о ликвидации более 400 бойцов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

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