В США рассмотрят резолюцию о военных действиях против Ирана

Республиканец Грэм предложит Сенату позволить США вести войну против Ирана

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что верхняя палата Конгресса США рассмотрит резолюцию, которая позволит Вашингтону вести военные действия против Ирана. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

Грэм подчеркнул, что сам внесет соответствующее предложение в Сенат. Он заявил, что готов использовать военную силу, чтобы прекратить финансирование «Хезболла» и ХАМАС, поскольку значительная часть средств для этих организаций поступают из Ирана.

«Если "Хезболла", являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль», — анонсировал сенатор.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.