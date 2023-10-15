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23:54, 15 октября 2023Мир

В США рассмотрят резолюцию о военных действиях против Ирана

Республиканец Грэм предложит Сенату позволить США вести войну против Ирана
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Tom Brenner / Reuters

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что верхняя палата Конгресса США рассмотрит резолюцию, которая позволит Вашингтону вести военные действия против Ирана. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

Грэм подчеркнул, что сам внесет соответствующее предложение в Сенат. Он заявил, что готов использовать военную силу, чтобы прекратить финансирование «Хезболла» и ХАМАС, поскольку значительная часть средств для этих организаций поступают из Ирана.

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«Если "Хезболла", являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль», — анонсировал сенатор.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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