Стало известно о завещании состояния дяди Ефремова семье погибшего Захарова

Shot: дядя Михаила Ефремова завещал состояние семье погибшего в ДТП Захарова

Родной дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил артист театра и кино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что одно из адвокатских бюро Москвы получило письмо якобы от 79-летнего концертмейстера Александра Покровского с просьбой передать родственникам водителя-экспедитора Захарова все средства Покровского после его кончины. В расписке Покровский также завещал квартиру в двух километрах от Кремля и стоимостью более 50 миллионов рублей Министерству культуры РФ или Правительству Москвы.

Источник заявил, что адвокаты намерены поставить в известность об этом семью Захарова. От их решения будет зависеть, станут ли юристы подтверждать подлинность полученных документов или проигнорируют их. Позже сообщалось, что Покровского не стало 7 июня 2022 года.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.