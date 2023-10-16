Путин рассказал о достижениях инициативы «Один пояс — один путь»

Путин: ЕАЭС привлек за счет проекта «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет проекта «Один пояс — один путь» привлекли около 24 миллиардов долларов инвестиций. О достижениях инициативы и ее выгоде рассказал президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«Я уже сказал, что страны ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза, в ходе совместной работы в рамках инициативы "Один пояс — один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов», — отметил Путин.

Ранее российский лидер отмечал, что у ЕАЭС есть все возможности, чтобы стать одним из самодостаточных полюсов нового многополярного мира. Он также счел реальным для ЕАЭС быть центром притяжения для всех разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независимых государств.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине с 17 по 18 октября. Российский лидер намерен принять в нем участие.