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09:13, 23 января 2023Россия

Путин заявил о возможности ЕАЭС стать полюсом многополярного мира

Путин заявил о наличии у ЕАЭС возможностей стать одним из полюсов многополярного мира

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть все возможности, чтобы стать одним из самодостаточных полюсов нового многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его обращение к главам государств организации опубликовано на сайте Кремля.

«Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — указал российский лидер. Путин также счел реальным для ЕАЭС быть центром притяжения для всех разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независимых государств.

Президент России отметил, что одним из приоритетов для Союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация «по-американски» закончилась. «Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая, которая не будет зависеть, не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», — сказал он.

Марина Совина
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