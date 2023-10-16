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08:30, 16 октября 2023Из жизни

Секс с эскортником спас брак женщины

Daily Mail: австралийка спасла брак с помощью секса с эскортником

Фото: Unsplash

Жительница Австралии улучшила отношения с супругом и спасла брак с помощью мужских эскорт-услуг. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя женщина по имени Миша из пригорода Сиднея познакомилась с мужем на сайте знакомств в возрасте 24 лет. Женщина быстро забеременела, а потом у супругов появился еще один ребенок. «Я посвящала всю себя физически, эмоционально и душевно всему и всем, кроме себя. Мне не нравилось мое тело, потому что у меня не было времени заниматься спортом», — рассказывает она. По словам Миши, она редко занималась сексом с мужем и переживала, что он не удовлетворяет ее потребности.

Позже она узнала о существовании мужских эскорт-услуг. Женщина поговорила с мужем, и тот заявил, что не против, чтобы она встретилась с другим мужчиной. За двухчасовую встречу с ним Миша заплатила 900 австралийских долларов (55 тысяч рублей). Она заявила, что чувствовала себя свободной во время общения с эскортником, а также сравнила секс с ним с эйфорией. «Я ушла другим человеком, меня гораздо меньше волновало, что думают обо мне другие люди. Я почувствовала себя раскрепощенной и ценимой впервые за много лет», — говорит австралийка.

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Миша утверждает, что после этого ее отношения с мужем наладились. Она стала лучше понимать себя, а также сильнее любить и больше уважать партнера. «Мой муж — тот, с кем я хочу быть вместе очень долгое время. Нам просто нужны связи с другими людьми, чтобы наш брак был крепким», — считает она.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Кэсси Брукс и ее 47-летний муж Монти из США вернули страсть в интимную жизнь благодаря секс-ритуалу. Ритуал должен был помочь высвободить «энергию», скопившуюся внутри тела, использовать ее для достижения желаемого результата и таким образом спасти их брак.

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    Алиса Удовик
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