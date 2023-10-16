На Украине выросло количество верящих в усталость Запада

КМИС: до 30 процентов выросло количество украинцев, верящих в усталость Запада

На Украине с 15 до 30 процентов выросло количество людей, которые верят в усталость Запада. Об этом сообщил Киевский городской институт социологии (КМИС).

По его информации, в сентябре 2022 года только 15 процентов украинцев считали, что поддержка Запада ослабевает и он будет толкать Киев на уступки России. Но в октябре 2023 года количество таких респондентов выросло до 30 процентов.

Тем не менее, 63 процента украинцев считают, что Запад продолжит поддержку Украины. Хотя количество граждан с таким мнением уменьшилось с 73 процентов в сентябре 2022 года.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров опубликовал данные социсследования группы «Рейтинг», которые касаются уверенности украинцев в поддержке государством ветеранов. Он отметил, что уровень уверенности уменьшился.