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12:00, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине выросло количество верящих в усталость Запада

КМИС: до 30 процентов выросло количество украинцев, верящих в усталость Запада

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине с 15 до 30 процентов выросло количество людей, которые верят в усталость Запада. Об этом сообщил Киевский городской институт социологии (КМИС).

По его информации, в сентябре 2022 года только 15 процентов украинцев считали, что поддержка Запада ослабевает и он будет толкать Киев на уступки России. Но в октябре 2023 года количество таких респондентов выросло до 30 процентов.

Тем не менее, 63 процента украинцев считают, что Запад продолжит поддержку Украины. Хотя количество граждан с таким мнением уменьшилось с 73 процентов в сентябре 2022 года.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров опубликовал данные социсследования группы «Рейтинг», которые касаются уверенности украинцев в поддержке государством ветеранов. Он отметил, что уровень уверенности уменьшился.

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    Александр Слабиев
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