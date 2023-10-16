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14:01, 16 октября 2023Моя страна

Названа самая красивая лошадь России

Лошадь из Тверской области получила звание самой красивой в России

Кадр: Tverigrad.ru

Орловский рысак Розалия из Тверской области победила в Чемпионате страны среди лошадей орловской рысистой породы и получила звание самой красивой лошади России. Об этом сообщает Tverigrad.

Розалия получила 117 баллов. В конкурсе также приняла участие еще одна кобыла из Тверской области — Роскошная — она заняла второе место.

В 2022 года Розалия стала абсолютным чемпионом Фестиваля Орловского рысака Северо-Западного региона.

В июле в поселении Большое Полпино Брянской области лошади заняли детскую площадку, чем напугали местных жителей. Несколько скакунов отдыхали у горки и песочницы. Местные жители пожаловались на бездействия местной администрации.

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    Варвара Кошечкина
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