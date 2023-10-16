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04:00, 16 октября 2023Среда обитания

Описано будущее цен на недвижимость

Эксперт по недвижимости Тумин спрогнозировал рост цен на квартиры
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшей перспективе стоимость недвижимости в России продолжит расти, считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Будущее цен на рынке он описал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, уже сформировался восходящий тренд, который будет подогреваться спросом от потенциальных инвесторов и жителей, рассматривающих квартиру с точки зрения улучшения жилищных условий. «Во втором случае безусловным подспорьем будут льготные программы государственной ипотеки», — отметил Тумин.

Обычная, рыночная ипотека также будет сохранять популярность, полагает он. Несмотря на то, что процентные ставки будут видоизменяться вслед за ключевым показателем Центрального Банка.

«Также, на мой взгляд, стоит ожидать некоторой коррекции цен: сейчас на рынке образовался явный дисбаланс в пользу новостроек, поскольку льготные программы ипотеки недоступны на "вторичке". Тем не менее часть традиционного осеннего спроса уже реализовалась в конце лета, когда люди стремились купить квартиру до повышения ключевой ставки. Сейчас ажиотаж схлынул, а потому спрос на покупку жилья будет снижаться естественным образом, что и приведет со временем к уменьшению "вилки" между новостройками и "вторичкой" – ведь как застройщики, так и инвесторы заинтересованы в реализации квадратных метров», поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее в России увидели предпосылки кризиса жилой недвижимости. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, рынок сейчас сильно перекошен — разница между арендой квартиры и покупкой ее в ипотеку стала слишком большой.

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    Екатерина Смирная
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