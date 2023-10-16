Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 16 октября 2023Силовые структуры

Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала деньги аферистам

В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала аферистам 25 миллионов рублей

Фото: Kseniia Zapiatkina / Unsplash

В Москве 69-летняя местная жительница по указке мошенников продала свою квартиру на Новом Арбате за 21 миллион рублей и отдала им деньги. Об этом сообщает издание Baza.

По данным издания, аферисты начали звонить пенсионерке еще летом. Они представились следователями и сообщили, что на имя женщины пытаются взять кредит. При этом злоумышленники рассказали о «программе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров». К москвичке приставили специального «сопровождающего из Банка России», который и указывал пенсионерке, что ей делать.

Сначала аферисты уверяли женщину, что нужно снять все сбережения и отправить их на «безопасный счет». Она так и сделала. После этого мошенники, убедившись в доверчивости пенсионерки, заявили, что ей надо продать квартиру на Новом Арбате и переехать за город, поближе к подруге.

Преступники участвовали в оформлении сделки. 2 октября пожилая москвичка получила от покупателей 21 миллион рублей. «Сопровождающий из Центробанка» заверил, что деньги надо отдать курьеру. Пострадавшая послушала их и в этот раз. После она перевела аферистам еще полмиллиона рублей. Общий ущерб составил около 25 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с премьером Израиля

    Власти Израиля обругали модель Джиджи Хадид за поддержку Палестины

    Врач раскрыла скрытую опасность популярной интимной гимнастики

    Главы российской страховой фирмы похитили 61 миллион рублей и попали под суд

    Сборная России по футболу вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

    Бывшего российского участкового задержали за незаконный оборот наркотиков

    В автомобилях для богатых увидели угрозу планете

    В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

    США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль

    Труп мужчины нашли в подмосковном лесу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости