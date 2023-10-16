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00:08, 17 октября 2023Мир

ООН сочла преступлением призыв Израиля к палестинцам покинуть Газу

ООН сочла военным преступлением призыв Израиля к палестинцам покинуть север Газы

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сочло шокирующим призыв армии Израиля о переселении палестинцев из сектора Газа. Соответствующий документ опубликован на портале ReliefWeb.

В ООН напомнили, что Армия Израиля адресовали свое заявление более чем миллиону жителей сектора Газа. «Принудительное переселение без гарантий безопасности гражданского населения является серьезным нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению», — говорится в сообщении. Кроме того, в организации отметели, что объявленный Израилем проход на юг является небезопасным.

13 октября сообщалось, что Израиль дал сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции. Уточнялось, что речь идет о жителях Газы к северу от населенного пункта Вади Газа.

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    Марина Совина
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