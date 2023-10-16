Путин захотел поговорить о единоборствах с Си Цзиньпином

Владимир Путин обсудит с Си Цзиньпином развитие национальных единоборств

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином развитие национальных единоборств. О своих планах российский лидер сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, текст которого приводится на официальном сайте Кремля.

«Обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», — сказал Путин, отметив популярность в России китайского вида боевых искусств ушу и желание российской стороны познакомить китайских спортсменов с борьбой самбо.

В августе 2021 года глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, что Путин является «очень разносторонним человеком», поскольку увлекается многими вида спорта. Среди них — горные лыжи и хоккей. Изначально президент занимался самбо, ведь «дзюдо раньше еще не было», отметил он. По словам Шестакова, на спаррингах Путин демонстрировал необходимый уровень техники, а также «тактически правильно выстраивал схватку».

Российский президент является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо» и орденом Международной федерации плавания.