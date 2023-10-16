В США посоветовали Зеленскому покинуть Украину

Американский журналист Никсон посоветовал Зеленскому покинуть Украину

Журналист и телеведущий Гарланд Никсон из США посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Причину, по которой политику не стоит находиться на территории республики, он озвучил в ролике, опубликованном на YouTube.

«Зеленский знает, что его время пришло. Ему пора убираться с Украины. Вот моя рекомендация Владимиру Зеленскому: уезжай!» — сказал журналист.

Никсон считает, что если политик останется в стране, то столкнется с неприятностями. По мнению журналиста, Зеленского в итоге обвинят во всех неудачах, которые произошли на Украине.

Ранее в Польше допустили, что Зеленский может пойти на переговоры с Россией на фоне неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины. Также на решение политика сесть за стол переговоров с Москвой может повлиять возможное сокращение поддержки Киева со стороны Запада из-за палестино-израильского конфликта.