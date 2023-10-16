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11:22, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о срыве отопительного сезона в ДНР и ЛНР опровергли

В ДНР и ЛНР опровергли информацию о срыве отопительного сезона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на источники написал, что российская администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Утверждается, что обеспеченность этих регионов пресной водой составляет около 50 процентов от минимальной потребности, из-за чего в домах не смогут включить отопление. Кроме того, недостаток пресной воды делает невозможным возобновление производства на предприятиях ДНР и ЛНР, говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин еще в середине сентября говорил, что подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов в республике идет по плану. «Высокий процент готовности по всем мероприятиям у Горловки, Докучаевска, Енакиево, Углегорска, Кировского, Макеевки, Тореза, Снежного, Харцызска, Шахтерска, Амвросиевского, Новоазовского и Тельмановского районов. Дебальцево, Иловайск, Светлодарск, Волновахский и Володарский районы — процент подготовки выше общего, но менее 90 процентов», — уточнил Пушилин.

В свою очередь директор луганского предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько сообщила, что все котельные в регионе готовы к отопительному сезону. Помощь в этом местным работникам оказывали московские специалисты. «Москвичи заменили самые проблемные участки, которые давно пришли в негодность и на них постоянно образовывались порывы», — пишет KP.RU.

Информация о том, что в отопительный сезон в ДНР и ЛНР под угрозой срыва, распространилась в украинских СМИ. В частности, об этом написали «Интерфакс-Украина», ZN.UA и UNN.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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