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14:30, 16 октября 2023Мир

Бывший агент ЦРУ назвал три необходимых шага США для помощи Израилю

Экс-агент ЦРУ Хоффман: США должны не допустить участия Ирана в конфликте Израиля

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Для помощи Израилю США должны привлечь своих союзников, не допустить вовлечения Ирана, Сирии и «Хезболлы» в конфликт, а также вместе с израильтянами решить заранее судьбу Палестинской автономии после победы над ХАМАС. Об этом в своей статье для Fox News сообщил бывший агент ЦРУ Дэниел Хоффман.

По словам отставного разведчика, Вашингтон должен донести до своих союзников, что противник Израиля не менее жесток и коварен, чем ИГИЛ или «Аль-Каида» (террористические организации, запрещены в РФ).

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Хоффман также подчеркнул, что США должны учитывать опыт войны в Ираке, когда решение мирных задач отходило на второй план, и совместно с Израилем разработать план реинтеграции палестинского населения после победы над боевиками.

«В-третьих, США необходимо продолжать использовать свою "дубину", чтобы не дать Ирану, Сирии и "Хезболле" открыть второй или даже третий фронт против Израиля», — заключил он.

Ранее замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, которая станет пересечением красных линий.

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    Виктория Кондратьева
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