Центробанк прокомментировал возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов: выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей не планируется

На сегодня в России не планируется выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей. Об этом заявил зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, этот вопрос сейчас не стоит на повестке. «При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года" выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен», — прокомментировал Белов возможность появления новой купюры.

Зампред ЦБ также напомнил, что регулятор планирует обновить купюру в 500 рублей в 2024 году, а достоинством в 50 и 10 рублей — в 2025 году. Отвечая на вопрос корреспондента aif.ru, Белов заявил, что покупательная способность десятирублевой банкноты к тому времени сохранится.

Ранее Банк России представил обновленные купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. Обновленная банкнота в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, на пятитысячной изображены Екатеринбург и достопримечательности Уральского федерального округа. В ЦБ отметили, что модернизированные купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.