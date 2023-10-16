В Миргороде дважды за ночь произошли мощные взрывы

«Зеркало недели»: в Миргороде дважды за ночь произошли мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели дважды за ночь в городе Миргород Полтавской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Как уточнило издание, местные паблики сообщают о мощном взрыве.

12 октября стало известно, что российские военные поразили на двух аэродромах склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Склады противника находились на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области.

7 октября в Миргороде произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.