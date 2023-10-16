Украинские уклонисты рассказали о попытках попасть в Румынию

BI: пытающиеся сбежать с Украины уклонисты заявили о медведях и снайперах в лесу

Уклоняющиеся от армии на Украине мужчины боятся медведей и снайперов в лесу на границе с Румынией, пишет Business Insider (BI).

Один из украинских уклонистов по имени Артем рассказал, что попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском. «Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», — отметил он. Артема вместе с другими мсужчинами задержали, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы.

Как уточнили журналисты, чтобы сбежать из страны в Румынию придется перейти через Карпатские горы, где водятся дикие звери.

В сентябре стало известно, что на Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий всех уровней по всей стране выявили больше семи тысяч фиктивных дел военнообязанных.