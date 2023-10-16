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09:36, 16 октября 2023Экономика

В России оценили влияние санкций на инвестклимат регионов

«Эксперт РА»: инвестпотенциал 25 % российских регионов снизился в 2022 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Масштабные международные санкции, введенные западными странами в отношении России, привели к снижению инвестиционной привлекательности четверти регионов РФ по итогам 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

Среднее значение индекса инвестиционного потенциала российских регионов в прошлом году снизилось до 0,58 пункта с 0,61 в 2020-2021 годах. При выставлении итоговой оценки учитывались ряд факторов, включая уровень инфраструктурной обеспеченности и степень социального развития (наличие достаточного числа квалифицированных кадров — прим. «Ленты.ру»).

По итогам исследования в группе B c ранжированием от среднего до умеренно низкого уровня инвестпривлекательности оказались в общей сложности 45 российских регионов. К категории С (низкий уровень) эксперты отнесли 15 субъектов. При этом санкции оказали влияние преимущественно на деловой климат западных приграничных регионов. С учетом введенных ограничений и продолжения боевых действий на Украине инвестиционные вложения туда за последнее время стали более рискованными, пришли к выводу аналитики.

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В группу С по итогам 2022 года вошли Адыгея, Ингушетия, а также ряд национальных республик Северного Кавказа и Сибири. Инвестиционная привлекательность также ухудшилась в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Специалисты связали подобную динамику с рядом факторов, включая ограниченность авиасообщения и трудности в логистических цепочках. В среднесрочной перспективе трансформация экономики продолжит оказывать давление на инвестпотенциал российских регионов, заключили в «Эксперт РА».

Ранее аналитики RosExpert представили результаты исследования, согласно которым кадровый дефицит стал главным вызовом для российского бизнеса. При этом риски нехватки квалифицированной рабочей силы будут сохраняться в стане в ближайшие несколько лет. К числу наибольших вывозов представители топ-менеджмента компаний также отнесли растущую геополитическую напряженность, изменение конкуренции, перестройку логистических цепочек и задачу форсированного выхода на новые сегменты рынка.

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    Анатолий Акулов
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