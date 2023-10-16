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09:44, 16 октября 2023Россия

Власти подтвердили обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области

Глава Балаковского района Грачев: в Саратовской области обнаружили обломки дрона

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обломки беспилотника обнаружили в Балаковском районе Саратовской области. Об этом заявил глава района Сергей Грачев в Telegram-канале.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы», — сообщил Грачев.

Он добавил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Правоохранители выясняют причины произошедшего и определяют принадлежность дрона.

Об обнаружении обломков дрона в Саратовской области ранее сообщал Shot. По его данным, обломки нашел комбайнер. Поле после этого оцепили, части беспилотника передали сотрудникам полиции.

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    Анастасия Шейкина
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