Власти подтвердили обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области

Глава Балаковского района Грачев: в Саратовской области обнаружили обломки дрона

Обломки беспилотника обнаружили в Балаковском районе Саратовской области. Об этом заявил глава района Сергей Грачев в Telegram-канале.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы», — сообщил Грачев.

Он добавил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Правоохранители выясняют причины произошедшего и определяют принадлежность дрона.

Об обнаружении обломков дрона в Саратовской области ранее сообщал Shot. По его данным, обломки нашел комбайнер. Поле после этого оцепили, части беспилотника передали сотрудникам полиции.