Врачи предупредили об одном риске секса в пожилом возрасте

Люди старше 50 лет имеют более высокий риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), по сравнению с молодыми. Об этом предупредила инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.

Липпс отметила, что подверженность пожилых людей венерическим болезням может объясняться тем, что они реже используют средства защиты, так как не беспокоятся о незапланированной беременности. Кроме того, по словам инфекциониста, им редко рассказывают о безопасном сексе, так как многие врачи ошибочно полагают, что люди старше 50 лет им не занимаются. По этой же причине, говорит Липп, пожилых реже обследуют на ИППП, что приводит к поздней диагностике заболеваний.

Еще одна проблема, которую назвала Липпс, связана с тем, что в пожилом возрасте венерические болезни могут проявляться в виде неспецифических симптомов. Так, по ее словам, гонорея иногда вызывает боль в горле или суставах, а сифилис может проявиться в виде сыпи и зуда на коже. Это усложняет постановку диагноза и откладывает лечение, заключила инфекционист.

Ранее психолог и сексолог Олег Шевченко перечислил способы сохранить активную половую жизнь после 50 лет. Он посоветовал мужчинам вести здоровый образ жизни, а женщинам — подобрать заместительную гормональную терапию.