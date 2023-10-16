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07:00, 16 октября 2023Забота о себе

Врачи предупредили об одном риске секса в пожилом возрасте

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Люди старше 50 лет имеют более высокий риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), по сравнению с молодыми. Об этом предупредила инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.

Липпс отметила, что подверженность пожилых людей венерическим болезням может объясняться тем, что они реже используют средства защиты, так как не беспокоятся о незапланированной беременности. Кроме того, по словам инфекциониста, им редко рассказывают о безопасном сексе, так как многие врачи ошибочно полагают, что люди старше 50 лет им не занимаются. По этой же причине, говорит Липп, пожилых реже обследуют на ИППП, что приводит к поздней диагностике заболеваний.

Еще одна проблема, которую назвала Липпс, связана с тем, что в пожилом возрасте венерические болезни могут проявляться в виде неспецифических симптомов. Так, по ее словам, гонорея иногда вызывает боль в горле или суставах, а сифилис может проявиться в виде сыпи и зуда на коже. Это усложняет постановку диагноза и откладывает лечение, заключила инфекционист.

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    Екатерина Улитина
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