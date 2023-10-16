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04:56, 16 октября 2023Забота о себе

Невролог объяснила появление мушек перед глазами

Врач Калмыкова заявила о мушках перед глазами при резкой смене положения тела

Фото: Unsplash

Невролог Ольга Калмыкова объяснила, о чем говорит появление перед глазами темных точек, или мушек. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Калмыкова назвала причину появления мушек перед глазами и отметила, что они возникают у пациентов при резкой смене положения тела или при подъеме тяжестей. Темные точки также являются признаком повышения артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус.

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«Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — заявила врач.

Если симптом возникает более трех-четырех раз в месяц, то следует обратиться к терапевту. Калмыкова также рекомендовала сделать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, ЭКГ.

Ранее невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова назвали причины подергивания глаза. Ими могут стать интоксикация организма, сильный стресс и недостаток сна.

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    Марина Совина
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