Невролог объяснила появление мушек перед глазами

Врач Калмыкова заявила о мушках перед глазами при резкой смене положения тела

Невролог Ольга Калмыкова объяснила, о чем говорит появление перед глазами темных точек, или мушек. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Калмыкова назвала причину появления мушек перед глазами и отметила, что они возникают у пациентов при резкой смене положения тела или при подъеме тяжестей. Темные точки также являются признаком повышения артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус.

«Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — заявила врач.

Если симптом возникает более трех-четырех раз в месяц, то следует обратиться к терапевту. Калмыкова также рекомендовала сделать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, ЭКГ.

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