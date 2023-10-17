Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 17 октября 2023Россия

Названо лучшее время покупки алкоголя к Новому году

Эксперт Черниговский: покупать импортное вино к Новому году лучше сейчас

Фото: Unsplash

Покупать импортную винодельческую продукцию к Новому году лучше уже сейчас — в скором времени она подорожает из-за ослабления рубля и таможенных пошлин. Алкоголь российского производства вряд ли будет дорожать до конца года. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе — я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года», — сказал Черниговский.

Вероятнее всего, по словам эксперта, до конца года цены на отечественный алкоголь останутся в текущем ценовом диапазоне. Это касается и крепко- и слабоалкогольных напитков.

«Если говорить об импорте, то в первую очередь подорожают тихие и игристые вина. Крепкий алкоголь тоже подорожают, но, если на цены на винодельческую продукцию влияют девальвация рубля и повышение таможенных пошлин, то на крепкий алкоголь только девальвация», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что россияне вместо водки стали пить бальзамы, ликеры и биттеры. Продажи водки упали на 0,3 процента, до 55,8 миллиона декалитров.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    Названа новая минимальная цена импортного вина в России

    Россияне перечислили лучшие города для фриланса

    Экономист назвал условие возращения курса к 60 рублям за доллар

    В Петербурге муж откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка

    Начало наземной операции Израиля в Газе связали с визитом Байдена

    Карди Би снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

    Настя Задорожная заявила о завершении карьеры

    Глава UFC захотел разместить цитату Махачева на арене в США

    В Москве мать 15 детей заподозрили в торговле людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости