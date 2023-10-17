Названо лучшее время покупки алкоголя к Новому году

Эксперт Черниговский: покупать импортное вино к Новому году лучше сейчас

Покупать импортную винодельческую продукцию к Новому году лучше уже сейчас — в скором времени она подорожает из-за ослабления рубля и таможенных пошлин. Алкоголь российского производства вряд ли будет дорожать до конца года. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе — я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года», — сказал Черниговский.

Вероятнее всего, по словам эксперта, до конца года цены на отечественный алкоголь останутся в текущем ценовом диапазоне. Это касается и крепко- и слабоалкогольных напитков.

«Если говорить об импорте, то в первую очередь подорожают тихие и игристые вина. Крепкий алкоголь тоже подорожают, но, если на цены на винодельческую продукцию влияют девальвация рубля и повышение таможенных пошлин, то на крепкий алкоголь только девальвация», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что россияне вместо водки стали пить бальзамы, ликеры и биттеры. Продажи водки упали на 0,3 процента, до 55,8 миллиона декалитров.