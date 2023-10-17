Автовладельцам назвали способы обмана на шиномонтаже

Эксперт Хайцеэр назвал три популярных способа обмана россиян на шиномонтаже

Недобросовестные сотрудники шиномонтажа могут обманывать автовладельцев различными способами. Их в разговоре с «Газетой.Ru» назвал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Такие сотрудники чаще всего берутся за ремонт шины, видя при этом, что она не подлежит восстановлению. Таким образом «ремонтируют» боковые порезы и подобные дефекты — работа не даст результата, шину в скором времени придется заменить. Также россиян убеждают поменять на новую шину, все еще пригодную к использованию.

Сотрудники автосервисов могут завысить цену при оказании услуг выездного шиномонтажа. В этом случае по приезде мастеров окончательная стоимость работ окажется выше ранее названной. Доплату могут потребовать за дополнительные услуги или дорогу до автовладельца. Обманывая россиян подобным образом, недобросовестные сотрудники надеются на то, что владелец машины не расслышал точную сумму во время телефонного разговора.

Ранее стало известно, что на российском рынке каждая третья канистра моторного масла является поддельной. За последние годы доля некачественного продукта значительно выросла. Эксперты обратили внимание на то, что обычному автовладельцу сложно отличить поддельное масло от настоящего.