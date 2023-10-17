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03:31, 17 октября 2023Мир

В США заподозрили Зеленского в наглом шантаже

Экс-эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может шантажировать американского лидера Джо Байдена. Такое подозрение высказал бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он предположил, что Киев оказывает давление на Вашингтон, чтобы тот продолжал оказывать помощь. По мнению экс-эксперта, если США перестанут помогать, то европейские страны последуют их примеру. В таком случае Украина будет вынуждена согласиться на мирное урегулирование конфликта.

Ранее Дэвид Пайн осудил постоянные требования Зеленского о помощи Украине и подчеркнул, что они отдаляют Киев от своих зарубежных партнеров. По словам военного, поведение украинского лидера привело к разногласиям даже с Джо Байденом.В частности, в их отношениях был эпизод, когда их диалог стал более напряженным из-за просьб Киева поставить истребители F-16 и танки Abrams, уточнил экс-эксперт Пентагона.

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    Марина Совина
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