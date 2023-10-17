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20:25, 17 октября 2023Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала фото в майке на голое тело

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя инфлюэнсерша предстала в белой майке на голое тело с широкими вырезами для рук. Предмет гардероба частично обнажал грудь девушки.

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Кроме того, она надела кожаный картуз и мини-юбку со складками и поясом, а также черные сапоги до колен на высоких каблуках и с белой шнуровкой. Блогерша распустила волосы, нарастила длинные ногти и дополнила образ украшением с кулоном на шее. «Париж», — подписала она пост.

В сентябре Дилара Зинатуллина назвала многотысячную сумму, которую она тратит в месяц на уход за собой. 23-летняя блогерша призналась, что в месяц ей требуется около миллиона рублей. По ее словам, в эту сумму входит только покупка одежды, украшений и различной косметики.

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    Карина Черных
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