Бывшая жена Моргенштерна показала фото в майке на голое тело

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя инфлюэнсерша предстала в белой майке на голое тело с широкими вырезами для рук. Предмет гардероба частично обнажал грудь девушки.

Кроме того, она надела кожаный картуз и мини-юбку со складками и поясом, а также черные сапоги до колен на высоких каблуках и с белой шнуровкой. Блогерша распустила волосы, нарастила длинные ногти и дополнила образ украшением с кулоном на шее. «Париж», — подписала она пост.

В сентябре Дилара Зинатуллина назвала многотысячную сумму, которую она тратит в месяц на уход за собой. 23-летняя блогерша призналась, что в месяц ей требуется около миллиона рублей. По ее словам, в эту сумму входит только покупка одежды, украшений и различной косметики.