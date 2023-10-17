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14:02, 17 октября 2023Моя страна

Чеченец обыграл знатоков «Что? Где? Когда?»

Житель Чечни обыграл знатоков игры «Что? Где? Когда?»

Кадр: Telegram-канал «Ахмед Дудаев»

Житель села Дуба-Юрт Шалинского района Чечни Адам Саидов обыграл знатоков игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Видео опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Саидов задал знатокам вопрос о наставлении старейшин-горцев, которое передается от отца к сыну. «Настоящему мужчине подобало бы время от времени разворачиваться, менять местами свои переметные сумы (...) Что они вкладывали в это изречение?» — спросил житель Чечни.

Знатоки предположили, что речь идет о трех поколениях семьи: мужчина должен в равной степени уделять им внимание, однако это сложно делать одновременно. Ответ оказался неверным, в действительности, согласно наставлению, в суме на груди мужчина носит свои благие деяния, а в суме на спине — погрешности. Их необходимо менять местами, чтобы помнить о своих недостатках и анализировать опыт, объяснил Саидов. Мужчина выиграл сто тысяч рублей.

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    Варвара Кошечкина
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