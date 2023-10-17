ФСБ выявила украинского агента в Крыму

Силовики задержали жителя Крыма за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского агента за сбор информации и создание тайников с боеприпасами на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержанный — 48-летний крымчанин — работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Его взяли с поличным, когда он забирал из тайника взрывное устройство.

В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, мужчина сам вышел на связь с СБУ и передавал ей сведения о ситуации в Крыму.

6 октября сообщалось, что гражданин Украины Сергей Цыгипа был осужден на 13 лет заключения за передачу данных о российских военнослужащих, дислоцированных в Крыму. Эта информация использовалась СБУ и Вооруженными Силами Украины для корректировки артиллерийских обстрелов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по позиции Российской армии.