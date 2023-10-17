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10:16, 17 октября 2023Силовые структуры

Признание пойманного в Крыму украинского агента попало на видео

ФСБ показала видео с признанием украинского агента в Крыму
Начало событий в новости ФСБ выявила украинского агента в Крыму

ФСБ показала видео с признанием 48-летнего жителя Крыма, задержанного за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Запись публикует РИА Новости.

На кадрах мужчина говорит, что собирался только заключить договор, но не исполнять его. Сначала он пытался связаться с СБУ по мессенджеру, однако попытки не увенчались успехом. Тогда крымчанин написал им на электронную почту. Куратор украинской разведки дал ему задание найти открытый участок на российском газопроводе. Крымчанин не нашел, тогда его поручили перевезти взрывное устройство, но он был задержан ФСБ у тайника.

Ранее 17 октября сообщалось о поимке украинского агента за сбор информации и создание тайников с боеприпасами на полуострове.

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    Любовь Ширижик
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