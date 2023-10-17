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14:16, 17 октября 2023Россия

Российские военные отразили девять атак ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений», — уточнили в ведомстве.

Живая сила и техника ВСУ были поражены в районах сел Андреевка и Орехово-Василевка в Донецкой народной республике (ДНР). За сутки на этом направлении противник потерял до 485 бойцов, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Помимо этого, российским военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

В Минобороны добавили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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