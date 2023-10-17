Российские военные отразили девять атак ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений», — уточнили в ведомстве.

Живая сила и техника ВСУ были поражены в районах сел Андреевка и Орехово-Василевка в Донецкой народной республике (ДНР). За сутки на этом направлении противник потерял до 485 бойцов, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Помимо этого, российским военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

В Минобороны добавили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.