Названо самое дорогое жилье в аренду в России

Restate: самым дорогим жильем в аренду в РФ стал пентхаус за ₽3,5 млн в Москве

Согласно данным витрины недвижимости Restate, жильем с самой дорогой арендой в России в настоящий момент является пентхаус площадью 315 квадратных метров в Москве. Жилье располагается в клубном доме в элитном районе столицы — Хамовники.

Стоимость месячной аренды пентхауса составляет 3,5 миллиона рублей. Цена съема квартиры в течение трех месяцев эквивалентна покупке студии в доме бизнес-класса близко к центру Москвы. Это жилье также можно приобрести — покупатель должен будет отдать за него 778 миллионов рублей.

Пентхаус выполнен во французском стиле, в интерьере сочетаются современные и классические элементы: паркет «елочка», гипсовая лепнина и отвечающий последним требованиям моды декор. Жилье насчитывает четыре спальни, три санузла и гостиную с камином. Кроме того, в квартире есть 70-метровая терраса с видом на Храм Христа Спасителя.

В Санкт-Петербурге самой дорогой квартирой в аренду компания назвала 150-метровая «евротрешку» за 750 тысяч рублей в месяц. Она находится в ЖК премиум-класса «Привилегия» на Крестовском острове. В комплексе есть сигарная комната, SPA-центр для автомобилей, элитный фитнес-клуб, служба горничных и личных водителей, британский детский сад-школа и круглосуточный супермаркет премиум-класса с возможностью доставки заказа в квартиру.

Тем временем средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке премиум-класса Москвы по итогам сентября составила 633,1 тысячи рублей. За квартал показатель вырос на 5,4 процента, а за год — на 13,5 процента.