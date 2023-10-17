Приют для кошек и собак в Газе продолжил работать под израильскими обстрелами

В Газе под обстрелами продолжил работать приют для кошек и собак

Несмотря на израильские обстрелы, в городе Газа продолжил работать приют для домашних животных. Об этом сообщает Italy 24.

Владелец приюта Саид Эль-Арр рассказал, что он и его дети продолжают спасать бездомных кошек и собак даже во время бомбардировок.

Сейчас мы держим наших кошек в трех разных местах: у меня дома, где я живу, в другом доме, где живет мой сын Саэд, и в третьем месте, где за ними присматривает мой другой сын. Хотя слышны громкие взрывы, с кошками все относительно в порядке. Возможно, потому что они знают, что с нами они в безопасности. Собаки беспокоят нас куда сильнее. Их разместили на открытом месте в убежище, и они очень боятся, когда им кажется, что оттуда невозможно выбраться. Хотя им дали максимум возможного простора, вчера они все равно сломали ограду, и некоторые сбежали Саид Эль-Арр владелец палестинского приюта для животных

Сейчас приют готовится к эвакуации. «Чемоданы уже собраны, — говорит Саид Эль-Арр. — Похоже, нам придется еще долго жить без воды и электричества. Будем надеяться, что все это скоро кончится, и мы все останемся живы».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.