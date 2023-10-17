Российский подросток подменил деньги из сейфа бабушки на билеты банка приколов

В КЧР 17-летний внук украл из сейфа бабушки 500 тысяч рублей и украшения

В Карачаево-Черкесии 17-летний местный житель попал под следствие за кражу денег и украшений из сейфа бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подросток стал тайком вытаскивать наличность еще в 2022 году. Он периодически брал деньги из сейфа, подменяя их билетами банка приколов, чтобы развлекаться с друзьями или покупать себе обновки.

Таким образом внук украл все сбережения бабушки на сумму 500 тысяч рублей. Когда они закончились, он похитил золотые украшения стоимостью 15 тысяч рублей и сдал их в ломбард.

Юноша находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что житель английского города Гримсби украл у своей доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку на два года.