Экономист рассказал о будущем курса рубля

Экономист Беляев спрогнозировал снижение курса рубля

В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному удешевлению рубля, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее курса он описал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению экономиста, никаких признаков укрепления национальной валюты на сегодняшний момент нет. Поэтому курс даже не дойдет до отметки в 96 рублей за доллар. Указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки рядом компаний, по его словам, всего лишь снял спекулятивный флер на рынке, но не повлиял на глубинные факторы.

«Скорее, в районе 97-98 еще недельку постоит курс и потом, если ничего серьезно не изменится, рубль начнет опять потихонечку сползать вниз. Нижняя граница падения на данный момент, на мой взгляд, 110 — это предел пределов на ближайшее время, потому что у нас экономика работает, какая-то эффективность есть, торговля есть. Говорить о том, что рубль обнулится по отношению к доллару тоже неправильно», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Михаил Беляев заявил, что в теории курс может вернуться к 60 рублям за доллар. Условия воплощения такого сценария он назвал в беседе с «Лентой.ру».

