Экономист назвал условие возращения курса к 60 рублям за доллар

Экономист Беляев назвал возможным возвращение курса к 60 рублям за доллар

В теории курс может вернуться к 60 рублям за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Условия воплощения такого сценария он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Экономист напомнил, что курс валюты зависит от общего состояния экономики, прежде всего, ее эффективности и темпов роста, которые складываются из производительности труда, успехов во внешней торговле и других показателей.

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте. Или, наоборот, что-то в Америке должно произойти этакое, что было, например, в 2022 году, когда мы выстояли под санкциями, а в США были кризисные явления. Тогда курс доллара упал по отношению к рублю до 50», — поделился Беляев.

Ранее поисковая система Google из-за сбоя показывала курс от декабря 2022 — 62 рубля за доллар. Спустя некоторое время неполадка была устранена.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» допускал в текущих условиях укрепление рубля до 90.

