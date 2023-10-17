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00:19, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Курс доллара «обрушился» из-за ошибки Google

Из-за ошибки сервис Google показывал курс доллара в 62 рубля 16 октября
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Reuters

Вечером 16 октября сервис Google ошибочно показал, что курс доллара составляет 62 рубля.
При вводе в поисковике фразы «курс доллара к рублю» появлялись данные 62,62 рубля за доллар. Об этом сообщает РИА Новости.

Спустя некоторое время неполадка была устранена. По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не собирается оказывать влияние на курс рубля в случае недополучения федеральным бюджетом доходов. Говоря о возможной ситуации, при которой доллар будет стоить дешевле, чем запланировано в главном финансовом документе страны, министр отметил, что это не станет поводом для того, чтобы «каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса».

Ранее глава Минфина, говоря о принципах составления бюджета страны, выступил за то, чтобы курс национальной валюты был стабильным и предсказуемым, отметив, что ведомство работает над этим. По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара составит в 2024 году 90,1 рубля. Такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития России.

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    Екатерина Подвигина
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