Курс доллара «обрушился» из-за ошибки Google

Из-за ошибки сервис Google показывал курс доллара в 62 рубля 16 октября

Вечером 16 октября сервис Google ошибочно показал, что курс доллара составляет 62 рубля.

При вводе в поисковике фразы «курс доллара к рублю» появлялись данные 62,62 рубля за доллар. Об этом сообщает РИА Новости.

Спустя некоторое время неполадка была устранена. По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не собирается оказывать влияние на курс рубля в случае недополучения федеральным бюджетом доходов. Говоря о возможной ситуации, при которой доллар будет стоить дешевле, чем запланировано в главном финансовом документе страны, министр отметил, что это не станет поводом для того, чтобы «каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса».

Ранее глава Минфина, говоря о принципах составления бюджета страны, выступил за то, чтобы курс национальной валюты был стабильным и предсказуемым, отметив, что ведомство работает над этим. По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара составит в 2024 году 90,1 рубля. Такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития России.