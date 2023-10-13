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12:35, 13 октября 2023Экономика

Назван предел укрепления рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 90
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После того, как президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки рядом компаний, рубль начал укрепляться. В дальнейшем курс продолжит стабилизироваться, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал предел укрепления рубля.

По словам экономиста, курс национальной валюты начал расти благодаря спекулянтам, которые делают основную ставку либо на повышение, либо на понижение актива. «Как только появился указ президента, стало очевидно, что приток валюты в страну будет больше, соответственно, спрос на нее станет меньше, и курс будет меняться. Поэтому часть спекулянтов, наиболее аккуратных и осторожных, стали закрывать свои позиции, продавая доллары, чтобы зафиксировать высокую прибыль. Лучше же продать их по 100, чем по 95», — пояснил он.

По мере притока валюты в страну курс продолжит стабилизироваться, полагает Григорьев. Однако, обратил внимание собеседник «Ленты.ру», ряд факторов не даст рублю укрепиться слишком сильно.

«Все-таки существует геополитическая напряженность — это раз. Какая-то часть участников рынка и прежде будет себя вести в такой странной парадигме — на Западе активы могут отобрать, но почему-то часть владельцев считает, что это меньший риск, чем оставлять их в России. Этих людей станет меньше, но они останутся. Плюс некая разбалансировка, которая существует между экспортными и импортными потоками, и оплата за них. Все мы знаем о проблеме с рупиями. Эти вещи пока никуда не деваются, чтобы их разрешить нужно время», — поделился эксперт.

По его прогнозу, до конца года рубль может укрепиться максимум до 90 рублей за доллар и 95 за евро. «Это максимальные пределы, если не произойдет чего-то существенного на рынках и наших, и глобальных, и в политике вообще. Вероятность такого курса рубля есть, но я бы не назвал ее высокой», — заключил он.

Курс доллара от TradingView

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец предположил, что доллар может упасть до 80 рублей после указа Путина.

12 октября курс доллара опустился до 97. Это произошло после того как президент России подписал указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку.

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