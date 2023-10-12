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19:47, 12 октября 2023Экономика

Курс доллара упал

Курс доллара по итогам торгов упал на 2,77 рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

По итогам торгов в четверг, 12 октября, рубль смог немного укрепиться по отношению к доллару. Американская валюта за день потеряла 2,77 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

При этом курс юаня расчетами «завтра» на закрытии торгов опустился на 41 копейку, до 13,30 рубля, а евро — на 3,68 рубля, до 102,81 рубля.

Курс доллара от TradingView

Утром в четверг рубль резко укреплялся после длительного периода падения. На минимуме с начала торгов 12 октября доллар торговался по 96,455 рубля, что на 3,745 рубля ниже цены закрытия вчерашней сессии. Евро при этом снизился до 102,6 рубля, подешевев на 3,9 рубля к закрытию среды.

Это произошло после того как президент России подписал указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку.

Некоторые экономисты предполагают, что такое решение Кремля приведет к укреплению национальной валюты. Например, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что к концу года доллар будет стоить 80 рублей.

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    Платон Щукин
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